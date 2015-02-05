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Dünya
Deutsche Welle

NATO, 'mızrak ucu'nu görüşüyor

NATO üyesi 28 ülkenin savunma bakanları, Doğu Avrupa’da görev yapacak manevra gücü yüksek özel birliğe ilişkin ayrıntıları görüşüyor.

05 Şubat 2015 13:07


"Mızrak ucu" olarak adlandırılan özel birliklerin Almanya'nın liderliğinde yapılandırılması öngörülüyor. Özel birlikler Ukrayna krizinden dolayı Baltık ülkeleri ve Polonya tarafından gündeme getirilmişti.

2016'da hazır hale gelecek özel birliklerin önemli bir kısmını, karargâhı Almanya'nın Münster şehrinde bulunan Alman-Hollanda Kolordusu meydana getiriyor.

Özel birliklere lojistik ve komuta desteği sağlanması amacıyla Doğu Avrupa'da sekiz daimi üs kurulması planlanıyor.

Ukrayna yönetimine silah sevkiyatı sağlanması konusunun da toplantıda ABD tarafından gündeme getirilmesi bekleniyor.

NATO, Rusya ile yaşanan Ukrayna krizinden dolayı olağanüstü önlemler alıyor. NATO üyesi 28 ülkenin liderleri, geçen eylül ayında bir dizi karar almış, bu kapsamda bütçede savunmaya ayrılan payın 10 yılda gayri safi milli hasılanın yüzde 2'sine ulaştırılması hedefi belirlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NATODoğu AvrupaAlmanyaUkraynaBaltıkPolonyaAlmanya MünsterAlman-Hollanda KolordusuABDRusyaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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