'NATO IŞİD'e karşı devreye girsin'



Kuzey Atlantik İttifakı NATO'nun terör örgütü IŞİD ile mücadeleye doğrudan katılmasını, Almanya ile diğer bazı müttefik devletler doğru bulmuyordu. ABD ise ittifakın mücadeleye dâhil edilmesi için girişimde bulundu. Brüksel'deki NATO merkezinden yapılan açıklamada Amerikan yönetiminin başvurusunun müttefikler tarafından değerlendirilmekte olduğu belirtildi.

ABD somut olarak, erken uyarı sistemi (AWACS) ile donatılmış NATO keşif uçaklarının görevlendirilmesini istiyor. Radar ve iletişim tekniği sayesinde uçan komuta merkezi olarak da kullanılabilen AWACS'lar Suriye ve Irak'taki IŞİD mevzilerini hedef alan harekâtı koordine edebilecek kapasiteye sahip. 27 NATO ülkesinin ABD'den gelen çağrıyı onaylaması durumunda AWACS operasyonlarında Alman askerleri de görev alacak. NATO'nun 16 uçaktan oluşan AWACS filosundaki mürettebatın üçte birini Alman askerleri oluşturuyor.

Almanya, NATO'nun doğrudan müdahalesini istemiyor

ABD'nin NATO temsilciliği ve Amerikan Savunma Bakanlığı konuyla ilgili değerlendirmede bulunmadı. NATO'nun resmen katılmadığı IŞİD ile mücadeleye ittifak üyesi bazı ülkeler kendiliğinden destek veriyor. Almanya operasyona keşif uçaklarıyla katılıyor ve aynı zamanda IŞİD'e karşı savaşan Kürt gruplarına silah yardımı da yapıyor. Alman Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Irak semalarındaki erken uyarı harekâtına katılabilmesi için meclisten yetki alınması gerekecek.

Almanya hükümeti şimdiye kadar, Suriye'ye barış getirme çabalarını zora sokacağı gerekçesiyle NATO'nun IŞİD ile mücadeleye katılmaması gerektiği düşüncesindeydi. Berlin yönetimi aynı zamanda bazı Arap devletlerinin NATO'nun müdahalesini çekinceyle karşılama ihtimalinin bulunduğunu da savunuyor. IŞİD ile mücadele eden uluslararası koalisyon üyelerinin 2014 yılı sonlarında Brüksel'deki ittifak merkezinde yaptıkları buluşmadan önce NATO'ya ait bütün sembollerin toplantı salonundan çıkartılması gerekmişti. 60 kadar ülkenin katıldığı IŞİD ile mücadele harekâtında 28 NATO ülkesiyle, Suudi Arabistan ve Mısır gibi Arap ülkeleri de yer alıyor.

Koalisyonun çabaları ABD'ye yetmiyor

Amerikan Savunma Bakanı Ashton Carter hafta ortasında 20'den fazla koalisyon üyesi ülkenin üç hafta sonra Brüksel'de bir araya geleceğini açıklamıştı. AWACS uçaklarının operasyona katılması gerektiğini aralık ayında yazılı olarak talep ettiği belirtilen Carter dost ülkelerden Suriye'deki mücadelede daha fazla gayret gösterilmesini istiyor.

NATO, bölgedeki çatışmalar yüzünden kendini tehdit altında hisseden Türkiye'nin isteği üzerine erken uyarı sistemiyle donatılmış uçakların Türkiye'ye sevk edilmesini kararlaştırmıştı. Ankara hükümeti öncelikle Suriye'de üslendirilen Rus savaş uçaklarının hava sahasını ihlal etmesinden şikâyetçi. Kasım ayında bir Rus jetinin Suriye sınır bölgesinde Türk F-16'ları tarafından düşürülmesi Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde krize yol açmıştı.