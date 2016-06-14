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Dünya
Deutsche Welle

NATO IŞİD ile mücadeleye katılacak

NATO'nun IŞİD'e karşı yürütülen mücadeleye keşif uçaklarıyla destek vereceği öğrenildi. Almanya, NATO'nun Suriye iç savaşına angaje olmasına karşı çıkmaktaydı.

14 Haziran 2016 12:12


NATO'nun İslamcı terör örgütü IŞİD ile mücadele eden uluslararası koalisyonu destekleyeceği açıklandı. Alman Haber Ajansı'nın (dpa) edindiği bilgilere göre, NATO savunma bakanlarının hafta ortasındaki buluşmasında erken uyarı sistemiyle donatılmış AWACS keşif uçaklarının operasyonlara katılmasına onay verilecek.

Modern radar ve komünikasyon teknolojiyle donatılmış olan özel keşif uçaklarının, ABD'nin önderliğindeki uluslararası koalisyonun Suriye ve Irak'taki harekâtlarına katkıda bulunabileceği açıklandı.

Öncelikle Almanya NATO'nun IŞİD ile mücadeleye doğrudan katılmasına karşı çıkmaktaydı. Dışişleri Bakanlığı, ittifakın angajmanının Suriye'deki iç savaşı sona erdirilmesini zorlaştıracağını öne sürmekteydi.

NATO planlandığı üzere yaz mevsiminin ardından IŞİD ile mücadeleye katıldığı takdirde Alman askerleri de görevlendirilebilecek. NATO'nun 16 uçaklık AWACS filosundaki mürettebatın üçte birini Almanya veriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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