NATO Afganistan'dan çekildi

13 yıl önce 50'den fazla ülkenin katılımıyla NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenlik ve Destek Gücü (ISAF) kapsamında başlayan Taliban ve El-Kaide ile mücadele misyonu, 1 Ocak 2015'ten itibaren "Kararlı Destek" misyonuna dönüşecek.



"Kararlı Destek" misyonu kapsamında 11 bini ABD'li 13 bin 500 yabancı asker, Afgan güçlerine eğitim, danışma ve yardım hizmeti vermek için ülkede kalacak. Amerikan askerlerinin belli bir kısmı özel durumlarda 'terörle mücadele' operasyonlarına da katılacak.

NATO'nun savaş misyonunun 31 Aralık 2014'te sona ermesiyle 350 bin Afgan güvenlik gücü mensubu ülkenin güvenliğinden sorumlu olacak, ABD sadece hava desteği verecek.



NATO'nun Afganistan misyonunun başladığı 2001 yılından beri 2 bin 224'ü Amerikalı 3 bin 500 yabancı asker hayatını kaybetti.

'Afganistan misyonu başarılı değildi'

Afgan uzmanlar 57 ülkenin 13 yıl boyunca Afganistan'da yürüttüğü 'terörle mücadele' misyonunun başarılı olmadığını düşünüyor.

Afganistan'da 13 yılda çoğu Amerikalı olmak üzere en az 3 bin 500 yabancı asker hayatını kaybetti.



Kabil Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Profesörü Nasullah Stanikzai, "Hâlâ her gün onlarca Afgan hayatını kaybediyor. Başkent Kabil bile yaşamak için güvenli bir yer değil. Her gün ülke genelinde saldırılar düzenleniyor, on binlerce Afgan çocuğu okula gidemiyor ve hala Afganistan'ı gerçek bir şekilde savunabilecek bir Afgan ordusu yok" dedi.



NATO güçleri son iki yıldır aşamalı olarak ülkeden çekiliyordu. Bununla beraber Taliban saldırılarında ciddi artış oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Ocak-Kasım 2014 dönemindeki şiddet olaylarında 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti. BM, bu kayıpların büyük bir kısmına Taliban'ın neden olduğunu ve geçen yıla göre sivil kayıplarda yüzde 19 artış olduğunu belirtti.



Afgan güvenlik güçleri de aynı dönemde 4 bin 600 kayıp verdi.