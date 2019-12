Nasıl sağlıklı kilo alınır?

Kilo vermek de sorun, almak da... Kilo almakta sıkıntı yaşıyorsanız, listemize bir göz atın.



İnsanların kilo alma ihtiyacının ya da isteğinin birçok nedeni vardır:



•Yaşlılar, iştahsız oldukları için ya da sağlıklı yiyecekleri alamadıkları veya hazırlayamadıkları için sık sık istem dışı kilo kaybederler.



•Ciddi bir hastalıktan dolayı kilo ve kas kaybetmiş olabilirsiniz.



•Çok zayıf olduğunuz için biraz kilo aldığınızda daha iyi görünebileceğinizi düşünüyor olabilirsiniz.



•Sporcular daha iyi performans gösterebilmek için kas geliştirmek ve kilo almak isteyebilirler.



Ne zaman kilo almalı?



Herkes kolayca kilo alabilir mi?



Her insanın yapısında aile geçmişinin önemli bir rolü vardır. Eğer sağlıklı ama zayıfsanız ve yüksek kalorili bir diyet uyguladığınızda bile kilo alamama problemi yaşıyorsanız ailenizin bireylerini inceleyin. Ailenizin genetik yapısı vücut tipinizin oluşumunda etkilidir.



Vücut, antrenmanlarla ve diyet uygulamasında yapılacak bir kaç değişiklikle bir seviyeye kadar değiştirilebilir ancak bu yöntemler sıkı bir şekilde uygulansa bile maraton koşucusunun vücudunu hiçbir zaman bir Amerikan futbolu savunma oyuncusunun vücuduna dönüştüremez.



Bir hastalık ya da ameliyat sonrası kaybettiği kiloları geri almak isteyen birisi, normalde zayıf olan birisinden daha kolay kilo alabilir.



Nasıl kilo alabilirim?



Kilo almak isteyen ortalama bir insan büyük porsiyonlu ve yüksek kalorili yiyecekler yemelidir. Hafif egzersizler, iştahınızı açılmasını ve yağ yerine kas olarak kilo almanızı sağlar.



Aşağıdaki tavsiyeler kilo almak ya da kaybettiği kiloları geri almak isteyenler tarafından uygulanabilir. Kişisel ihtiyaçlarınız için bunların bir kısmını değiştirmeniz gerekebilir. Uzmanınıza ya da diyetisyeninize bu konuyu danışabilirsiniz.



•Normalde bir günde tükettiğiniz kaloriden 500 kalori daha fazla tüketerek başlayabilirsiniz. Bazı kişilerin ekstradan yaklaşık 1000 kalori tüketmesi gerekebilir. Gıdaların ambalajındaki besin tablosuna bakarak yiyeceklerin ne kadar kalori içerdiğini öğrenebilirsiniz.



•Gün içinde fırsat buldukça bir şeyler atıştırın.



•Genellikle yüksek kalori içeren gıdaları tüketin.



•Öğünlerde normal porsiyondan daha fazlasını yemeyi deneyin. Eğer iştahsızsanız yüksek kalorili ama küçük porsiyonlu gıdaları daha sık tüketmeye çalışın.



Yağdaki kalori diğer bütün yiyeceklerdekinden daha fazladır: 1 çay kaşığı yağ 45 kalori içerir. Diyetinize; bitkisel yağlar (kanola yağı, zeytinyağı ve yerfıstığı yağı), yumuşak margarinler (trans yağ içermeyenleri tercih etmelisiniz), fıstık ezmesi (yemeden önce karıştırılması gereken çeşidini tercih edin) ve avokado eklemek fazla yemek yemeden kalori alabilmenizi sağlar.



Doymuş yağlardan sakının. Tüm yağ türleri aynı seviyede yağ içermelerine rağmen doymuş yağlar kolesterolünüzü ve diğer zararlı kan yağlarınızı yükseltirler. Yüksek doymuş yağ oranına sahip gıdalar şunlardır: günlük süt ürünlerinin tümü, tavuk derisi, sosis, ekşi krema, tereyağı, yağlı et ve çeşitli işlenmiş atıştırmalık yiyecekler.



•Yüksek kalorili bir diyet uyguluyor olsanız bile bunu, tam tahıllar, meyve ve sebzeler gibi işlenmemiş karbonhidratlarla ve yağsız süt, derisi ayıklanmış kümes hayvanı eti, balık, yumurta beyazı, fasulye, yağsız biftek gibi yağsız protein ürünleriyle destekleyerek sağlıklı hale getirebilirsiniz.



Yiyeceklere kalori ve protein eklemenin yolları nelerdir?



•Kanola yağında ya da zeytinyağında etleri ve sebzeleri soteleyin ya da yemeğinize ekmek parçaları ekleyin. Eğer sporcuysanız ya da ameliyat sonrasında iyileşmekteyseniz daha çok proteine ihtiyacınız olur bu yüzden diyetinizde proteinli gıdalara daha fazla yer verin.



•Patates püresine ekstra süttozlu süt ve margarin ekleyin.



•Çorbalara su yerine yağsız süt ekleyin. Üzerine kızarmış ekmek parçaları ve parmesan peyniri koyun. Fasulye ve sebze çorbasında, et ya da balık suyuna çorbadan daha fazla miktarda daha fazla kalori bulunur.



•Soğuk tahıllara, kuru ve taze meyveler, yemişler ve çekirdekler ekleyin. Müsli (tahıllı gıdalardan elde edilen ürün) ve granola (kahvaltılık tahıl gevreği) gibi yüksek kalorili tahılları tercih edin.



•Sıcak tahılları su yerine sütle hazırlayın ve üzerlerine süt tozu, margarin, bal, şurup ya da kuru meyve ekleyin.



•En çok kalori içeren meyve suları; üzüm, yaban mersini suyu, ananas ve elma suyudur.



•Salatalara çeşitli marullar koyun, domates, avokado, nohut, kuru üzüm ve ayçekirdeği ekleyin. Fındıklar ve yağsız etler kalori eklediği kadar ekstra protein de ekler. Kanola yağı ve zeytinyağı gibi kalp dostu yağlarla hazırlanmış yiyecekleri tercih edin.

•Kalori ve proteini arttırmak için sütün %1’ine çeyrek fincan süt tozlu süt ekleyin.



Diyeti destekleyici ürünleri de atıştırmak için tercih edebilirsiniz. Hasta kişiler veya kronik sağlık sorunu olanlar için olan sıvı gıdaları kullanabilirsiniz. Diyabetliler için uygun olan ürünleri kullanmadan evvel uzmanınıza danışın.



•Fasulye, nohut, bezelye gibi baklagiller, mercimek ve yerfıstığı iyi protein ve lif kaynaklarıdır.



•Tatlıları akşam yemeklerinden sonra yiyin. Sağlıklı yağlarla ve az yağlı sütlerle yapılmış tatlıları tercih edin.



•Atıştırmak, kilo alabilmek için çok önemlidir. Yoğurdu gevrek tahıl, meyveli gofret, yulaflı bisküvi, yağsız peynirli bisküvi, minik sandviç ve dürümlerle birlikte yiyin. Dondurulmuş yoğurt ve az yağlı dondurmadan yapılmış milkshakeleri tercih edin. Kuru meyveler, kuru yemiş ve kuru meyvelerden oluşan karışımlar, sebzeli salatalar ve kabuklu yemişler de kilo aldırıcı gıdalardır.



• Kas yapmak ve kilo almak için en iyi yöntemi bulma konusunda birçok yanlış bilgi bulunmaktadır. Kas yapabilmenin bilinen tek ve güvenli yolu egzersiz yapmaktır.



Piyasadaki protein destekleri kilo almanıza yardımcı olmayacağı gibi diyetinize gereğinden fazla protein ekler.