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Yaşam
Deutsche Welle

NASA’ya rekor iş başvurusu

NASA’nın iş ilanına astronot olmanın hayalini kuran binlerce kişi başvurdu. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi, 2017 yılının ortalarında süreçte başarılı olan 14 adayı açıklayacak.

20 Şubat 2016 14:33


Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) insan kaynakları birimi şu ana kadar görülmemiş bir taleple karşı karşıya. Kurumun astronot arayışı için açtığı iş ilanına yaklaşık 18 bin 300 kişi başvurdu. Bu rakam 2011'de yayınlanan son ilana başvuran aday sayısının üç katından daha fazla. Bu yoğun taleple 1978'de ulaşılan 8 bin kişilik başvuru rekoru da kırılmış oldu.

Bu talep NASA'nın yöneticisi olan eski astronot Charles Bolden'ı ise pek şaşırtmamış. Bolden, ‘'Mars'a doğru ilerlerken farklı özgeçmişlere sahip bu kadar fazla Amerikalının bizimle olmak istemesi beni hiç ama hiç şaşırtmıyor'' diyor.

Zorlu kriterler

Kurumun kriterlerinin tamamını karşılayabilmek ise pek de kolay değil. Amerikan vatandaşı olma şartının yanı sıra biyoloji, fizik, bilişim, mühendislik ya da matematik alanında lisans diploması, en az üç sene bu alanlardan birinde çalışmış olmak ya da kaptan pilot olarak 1000 saat uçuş tecrübelerine sahip olmak gerekiyor. Tabii adayın klostrofobik olmaması, yükseklik korkusunun bulunmaması ve uzun ve uzak yolculuklara dayanıklı olması da aranan özellikler arasında.

NASA, aylar sürecek olan değerlendirme süresi sonrası 2017 yılının ortalarında süreçte başarılı olan 14 adayı açıklayacak. Seçilen adaylar iki yıl eğitim görecek.

Şu anda NASA'da 47 astronot aktif olarak çalışıyor. Kurum 1959 yılından bu yana toplam 300 astronotu uzaya gönderdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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