NASA'dan uzayda bir ilk



Kargo gemisi Cygnus (Kuğu), ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden Atlas 5 tipi bir taşıyıcı roketle fırlatıldı. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nden (NASA) verilen bilgiye göre, insansız araç ISS'e 3 ton ağırlığında ikmal ve bilimsel deney malzemesi taşıyor.

Cygnus'un Cumartesi günü ISS'e varması bekleniyor. Yükünü ISS'e boşaltan kargo gemisine istasyonda biriken çöp aktarılacak. İnsansız aracın Mayıs ayında ise dönüş yoluna çıkması bekleniyor.

Uzayda yangın var!

Kargo gemisi ISS'ten yeterince uzaklaştıktan sonra "Saffire" adı verilen bir proje kapsamında araçta yangın çıkarılacak. Uzay yolculuklarının güvenliğini sağlamaya yönelik yangında birçok soruya yanıt aranacak. Alevlerin yerçekimsiz ortamda hangi hızda yayıldığı, ulaştıkları boyut, yol açtıkları ısı ve zehirli gaz oranları ölçülecek. Cygnus atmosfere girişinde yanarak kül olacak.

NASA'ya çalışan özel şirketler

NASA, uzay mekiği programını sonlandırmasının ardından, Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlenecek seferleri iki özel şirkete devretmişti. Cygnus gemisi Orbital Sciences şirketi tarafından işletiliyor. NASA'ya Orbital'in yanı sıra Dragon kapsüllerini geliştiren SpaceX de hizmet veriyor.