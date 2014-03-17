NASA da devreye girdi



Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da dokuz gün önce kaybolan Malezya Havayolları'na ait Boeing tipi yolcu uçağını arama çalışmalarına destek verecek.

NASA sözcüsü, kurum başkanı Charles Bolden'ın arama çalışmalarına katkı sağlanması için ellerindeki bütün olanakların sunulması talimatını verdiğini açıkladı.

NASA uzmanlarının uydular ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) tarafından çekilmiş fotoğrafları inceleyeceği belirtildi. NASA sözcüsü, uzmanların elde edeceği işe yarar her bilgiyi yetkililere ileteceğini kaydetti.

Mürettebatla dahil içindeki 239 kişiyle birlikte kaybolan uçağı arama çalışmalarına 26 ülke destek veriyor. Ancak arama ekipleri uçağın akıbetine ilişkin şu ana kadar hiçbir ipucuna rastlamadı.

Çin kızgın

Uçaktaki yolculardan 150'den fazlasının Çin vatandaşı olması nedeniyle Pekin yönetimi arama çalışmalarına yoğun destek veriyor.

Malezya hükümetini kriz yönetimi nedeniyle eleştiren Çin Başbakanı Li Kıçiang, Malezyalı mevkidaşı Nayib Razak'tan yetkililerin daha kapsamlı bilgi ve güvenilir veriler sunmasını istedi.

Çin Başbakanı'nın eleştirilerine yanıt veren Malezya Savunma Bakanı ise “Malezya da evlatlarını kaybetti. Uçaktakilerin 50'si Malezyalıydı“ diyerek bilgilerin teyit edilmeden açıklanmasının sorumsuzluk olacağını savundu.

Savunma Bakanı sabotaj, kaçırma ya da pilotun intihar etme olasılıklarını göz önünde bulundurduklarını kaydetti.

Pilotun son sözleri

Uçakla ilgili son elde edilen bilgi pilotun kaybolmadan önce söylediği son sözler oldu.

Pilotun uçakla bağlantı kesilmeden önce kokpitten kontrol kulesine “Herşey tamam, iyi geceler“ dediği belirtiliyor. 8 Mart'ta Kuala Lumpur'dan Pekin'e doğru havalandıktan 40 dakika sonra yerel saatle 01:19'da pilotun son sözlerini söylediği tespit edildi.