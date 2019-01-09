Narkotik Eğitim TIR'ı Balıkesir'de

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi\'nin projesi olan Narkotik Eğitim TIR\'ı, madde kullanımını önleme konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Balıkesir’e geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi\'nin projesi olan Narkotik Eğitim TIR\'ı, merkez Karesi ilçesinde Toplu Taşıma Merkezi\'ndeki (TTM) meydanda 17 Ocak tarihine kadar bulunacak. Eğitim TIR\'ında madde bağımlılarının yaşadığı fiziksel ve ruhsal değişimlerin görsellerle desteklenerek anlatıldığı 12 dokunmatik ekran ve 30 farklı uygulama bulunuyor. TIR\'ın ilk günkü konukları Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Burak Öztop, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, daire müdürleri ve okullardan gelen öğrenciler oldu.

TIR\'ı gezerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Vali Ersin Yazıcı, \"Ülkenin, gençliğin ve hepimizin problemi olan sigaradan başlayıp uyuşturucuya kadar çok sayıda değişik maddeler var. Bizim amacımız, isteğimiz, gayretimiz Balıkesir olarak tüm Türkiye’de olduğu gibi insanları, gençleri, çocukları asla bunlarla buluşturmamak. Tabi bunu eğitimle yapmamız lazım, öğreterek yapmamız lazım. Çocuğumuzu, gencimizi ikna ederek yapmamız lazım. Sadece \'yasak\' diyerek bu iş halledilemiyor. Dolayısıyla biz de öğretmenlerimiz, din görevlilerimiz, emniyet personelimizle tüm kurum ve kuruluşlarımızla çocuklarımızı eğitmeye bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Bu TIR\'ın içerisinde bu konuda neler yaşanabileceği detaylarıyla gösteriliyor\" dedi.



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