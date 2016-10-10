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Spor

Napoli'ye Milik şoku!

Arkadiusz Milik, Napoli'nin Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile 19 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek

10 Ekim 2016 12:27

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Napoli'nin Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik'in yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi

Napoli'nin Polonyalı golcüsü Arkadiusz Milik, ülkesinin formasıyla Danimarka karşısında sahaya çıktığı maçta sakatlandı. İtalyan basınına göre Milik yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Napoli'nin sezon başında 32 milyon Euro ödeyerek Ajax'tan transfer ettiği Polonyalı golcü Arkadiusz Milik, bu sezon Serie A’da 7 maçta 4 gol, Şampiyonlar Ligi’nde de 2 karşılaşmada 3 gol atmıştı.

Beşiktaş ile Napoli 19 Ekim ve 1 Kasım'da karşı karşıya gelecek.

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