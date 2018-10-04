Napoli'nin yıldızı gasp edildi

Napoli'nin Polonyalı yıldızı Arkadiusz Milik, Liverpool ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi karşılaşması sonrası evine dönerken silahlı kişilerce gasp edildi.

Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde son finalist Liverpool'u 1-0 yenerken; maç sonrası tatsız bir olay yaşandı. Takımın 24 yaşındaki Polonyalı yıldızı Arkadiusz Milik, motorsikletli iki silahlı kişi tarafından soyuldu. Yolda Polonyalı oyuncuyu durduran saldırganlar, Milik'in yaklaşık 20 bin Euro değerindeki kol saatini çaldılar.

Polisin olayla ilgili soruşturma açarken, Napoli'de 2016 yılında takımın bir başka yıldızı Insigne, eşi ve arkadaşları ile giderken soyulmuştu. Insigne, Napoli'nin Liverpool'u 1-0 yendiği maçta takımının golünü atan isim oldu.