Naksan Holding başkanına 'FETÖ'den hapis cezası

Naksan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, oğlunun da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 27 kişinin yargılandığı 'FETÖ' davasında 8 yıl 9 ay hapse mahkûm edildi. Cahit Nakıboğlu, sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edillirken Nakıboğlu'nun oğlu Taner Nakıboğlu ise 15 yıl hapse mahkûm edildi.

Gaziantep’te, “FETÖ’nün para kasası” oldukları iddiasıyla 4’ü tutuklu 27 sanığın yargılandığı Naksan Holding’e yönelik davanın 12’nci celsesinde karar duruşması yapıldı. 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Naksan Holding’in eski yönetim kurulu başkanı Cahit Nakıboğlu ile oğlu Taner Tanıkboğlu, Cihan Dağcı, Murat Zar, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

‘Silahlı terör örgütü yönetme, terörizmin finansmanı hakkında kanuna muhalefet, suç gelirlerinin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununa muhalefet’ suçlarından son kez hakim karşısına çıkan sanıklardan Taner Nakıboğlu, şirketlerine konulan kayyımların kaldırılmasını istedi. Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında sanıkların cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Sanık Nakıboğlu: Erdoğan 'Sorunumuz yok' dedi

Tutuklu sanık Taner Nakıboğlu, son savunmasında 28 Mart 2018’de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine Zirve Üniversitesi ve İpek Vakfı’yla sorunlarının olmadığını belirttiğini öne sürdü. Nakıboğlu, 26 Mart 2016’da tarihinde Beştepe’de babası Cahit Nakıboğlu’yla Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmelerinde ise Erdoğan’ın babasından Zirve Üniversitesi mütevelli heyetinden istifa edilmesini istediğini açıkladı. Nakıboğlu, kendisinin de 6 Nisan’da bu görevden istifa ettiğini söyledi.

Cahit Nakıboğlu da savunmasında, sağlık sorunlarının olduğunu belirtip, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Cahit Nakıboğlu’na 8 yıl 9 ay hapis cezası verip, sağlık sorunlarını göz önünde bulundurarak tahliyesine, oğlu Taner Nakıboğlu’na ise 15 yıl hapis cezası verip tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme diğer sanıklar Cihan Dağcı ve Murat Zar’a ise 8 yıl 9 ay, Emre Özkaya’ya 6 yıl 3 ay, Arif Çiftçi’ye 3 yıl 9 ay, Mesut Çeven’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklardan Cahit Nakıboğlu’nun oğlu Emre Nakıboğlu’nun ise 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına, Ferhan Nakıboğlu’nun da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti davadaki diğer tutuksuz sanıkların ise beraatine karar verdi.