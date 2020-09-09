Nainggolan için görüşmeler başladı

Galatasaray, Inter’in dünyaca ünlü orta sahası Radja Nainggolan’ı kadrosuna katmak için harekete geçti. İki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğü belirtildi.

Faslı futbolcu Younes Belhanda’yı yeni dönem planlamasında düşünmeyen ve bir an önce elinden çıkarabilmek için başta Arap ülkeleri olmak üzere birçok kulüple temas halinde bulunan Galatasaray, önceki sezonlarda da kulübün gündemine gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Radja Nainggolan için bu kez kararlı.

Transfer gelecek haftaya yetiştirilmeye çalışılıyor

Fanatik'in haberine göre; geçen sezonu Cagliari’de kiralık olarak geçiren ve Inter’e geri dönen 32 yaşındaki Belçikalı için yoğun girişimde bulunan Galatasaray yönetimi, başarılı futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için çaba gösteriyor.



Yıldız ismin hem kulübü hem de menajeriyle yapılan temaslarda büyük aşama kaydeden Galatasaray’ın, bu transferi gelecek haftaya yetiştirmeye çalıştığı gelen haberler arasında.

Serie A ekibi Inter’e 2 yıl önce Roma’dan tam 38 milyon Euro karşılığında transfer olan Radja Nainggolan, bu kulüpte önceki sezon 35 maça çıkıp 7 gol ve 3 asistlik performans ortaya koymuştu.



Yıldız isim, geçen sezon kiralık olarak gittiği Cagliari’de ise 29 karşılaşmada görev yapıp rakip fileleri 6 kez sarstı ve 7 de asist yaptı.



Orta sahada merkezde ve ön libero bölgelerinde forma giyebilen 32 yaşındaki futbolcunun, kariyerine yeni bir takımda devam etmeye sıcak baktığı bildirildi.