Naim Süleymanoğlu hayatını kaybetti

Karaciğer naklinin ardından İstanbul'daki Ataşehir Memorial Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Süleymanoğlu'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

Süleymanoğlu siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'den bu yana tedavi görüyordu.

6 Ekim'deki ameliyatla karaciğer nakli yapılan eski halter şampiyonu, son olarak beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle 11 Kasım'da acil ameliyata alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymanoğlu'nun vefatı sonrası "Dünya ve olimpiyatlarda şampiyonumuz olan Naim Süleymanoğlu, haftalardır maalesef yoğun bakımdaydı. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada "Türk halteri çok büyük değerini yitirdi." dedi.

Naim Süleymanoğlu'nun dünya halter camiasının gelmiş geçmiş en büyük sporcusu olduğunu ifade eden Taşpınar, "46 adet rekor kıran bir 'cep herkülü'ydü. Türk halkının olduğu kadar, tüm dünyada spor camialarının gönlünü kazanmış bir sporcuydu. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde doğan Süleymanoğlu, 10 yaşında haltere başladı.

Henüz 15 yaşındayken, dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya kazandı.

Bulgaristan yönetiminin 1984'teki Los Angeles Olimpiyatlarını boykot etmesi nedeniyle 16 yaşında olimpiyatlara katılma şansını kaçıran Süleymanoğlu, 1986'da Avustralya'nın Melbourne kentindeki Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti.

Daha sonra 1988 Seul olimpiyatlarına Türkiye adına katılabilmesi için Türkiye Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödeyerek gerekli izinleri aldı.

Seul'den başlayarak 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.

8 kez dünya şampiyonu olurken 46 rekor kırdı.

2000 yılında Uluslararası Halter Federasyonunun asbaşkanlığı görevine getirildi.