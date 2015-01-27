Nadal’dan çeyrek finalde veda



Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık, dünya üç numarası Rafael Nadal için çeyrek finalde sona erdi. İspanyol tenisçi Çek Tomas Berdych'e sürpriz bir şekilde yenildi. Berdych güçlü rakibi karşısında setleri 6-2, 6-0 ve 6-7 ile aldı.

28 yaşındaki Nadal “Şansım yoktu, günümde değildim. Sadece üçüncü sette maça ortak olabildim. İyi bir rakibe yenildim. Onun oyununu kolaylaştırdım” diye konuştu. Nadal rakibi karşısında hata oranı yüksek bir maç çıkarırken dört kez servis kırma şansını kullanamadı.

Geçen yıl da Avustralya Açık'ta yarı final oynayan Berdych ise “Tüm zamanların en büyük oyuncularından birine karşı oynarken her şeye hazır olmalısınız. Ben bugün şansımı iyi kullandım” diye konuştu. Dünya 7 numarası yarı finalde Britanyalı Andy Murray ile Avustralyalı Nick Kyrgios maçının galibiyle oynayacak.

Tek kadınlarda Rus raketler Maria Sharapova ve Yekaterina Makarova da yarı finale yükseldi. Dünya sıralamasının 2 numarası Sharapova Kanadalı Eugenie Bouchard karşısında korttan 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip ayrıldı. Makarova da Rumen Simona Halep'i başarılı bir performanstan sonra 6-4 ve 6-0'lık setlerle saf dışı etti.

Görges-Grönefeld çifti yarı finalde

Alman kadın raketler Julia Görges ve Anna-Lena Grönefeld çiftlerde ilk kez bir Grand Slam'da birlikte yarı finale çıkmanın sevincini yaşadı. Alman tenisçiler çeyrek finalde Hollandalı Kiki Bertens ve İsveçli Johanna Larsson çiftini 6-2 ve 7-5'lik setler sonunda 2-0 yendi. Alman Fed Kupası ikilisi yarı finalde Çarşamba günü ABD'li Bethanie Mattek-Sands ve Çek Lucie Safarova ikilisiyle karşılaşacak. Grönefeld daha önce karışıklarda iki kez Grand Slam zaferi yaşamış, 2009'da Britanyalı Mark Knowles ile Wimbledon'ı, 2014'te Hollandalı Jean-Julien Rojer ile Fransa Açık'ı kazanmıştı.