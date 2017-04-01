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Spor

Nadal, Miami Açık'ta finalde

Tek erkeklerde İspanyol Nadal, İtalyan rakibi Fognini'yi 2-0 mağlup ederek Miami Açık'ta 5. kez finale çıktı

01 Nisan 2017 03:04

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda İspanyol tenisçi Rafael Nadal, tek erkeklerde İtalyan Fabio Fognini'yi 2-0 yenerek finale yükseldi.

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde düzenlenen organizasyonun tek erkekler yarı final mücadelesinde turnuvanın 5 numaralı seribaşı Nadal ile Fognini karşı karşıya geldi.

Kariyerinde 14 grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, bir buçuk saat süren müsabakada Fognini'yi 6-1 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek, Miami Açık'ta adını 5. kez finale yazdırdı.

Organizasyonda tek erkeklerdeki diğer yarı final mücadelesinde İsviçreli Roger Federer ile Avustralyalı Nick Kyrgios karşılaşacak.

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