Nadal Çin'deki turnuvalardan çekildi

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal, sakatlığı nedeniyle gelecek ay Çin'de düzenlenecek turnuvalarda mücadele edemeyecek.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki tenisçi, "Barselona'daki doktoruma giderek dizimin son durumunu öğrendim. Dizimdeki acı devam ediyor ve bu yeni bir durum değil. Sağlık ve teknik ekibimle aldığım ortak karar neticesinde, Asya ayağında Pekin ve Şangay'daki turnuvalara katılamayacağım. Dinlenmem ve iyileşmem gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Pekin'in ev sahipliği yaptığı Çin Açık 29 Eylül-7 Ekim, Şangay Masters ise 10-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

İspanyol tenisçi, son olarak ABD Açık yarı finalinde Arjantinli Juan Martin del Potro karşısında sakatlanarak turnuvadan çekilmek zorunda kalmıştı.