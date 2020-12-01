Nabil Dirar, Belçika yolcusu

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Nabil Dirar, Belçika Ligi takımlarından Club Brugge ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.



Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Nabil Dirar için Belçika'ya geri dönüş ihtimali gün geçtikçe güçleniyor.Belçika basını, 34 yaşındaki futbolcunun Club Brugge ile görüşmelerinde son aşamaya geldiğini ve devre arasında resmi imzaların atılabileceğini yazdı.

Daha önce de birçok kez Belçika'ya döneceği belirtilen Dirar, sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayınca sarı-lacivertli takımda kalmıştı.

2017'de 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.