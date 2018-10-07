Myrleia antik kenti üzerinde AVM açmaya hazırlanan şirkete protesto

Bursa'da bulunan 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti'nin üzerine inşa edilen alışveriş merkezini açmaya kararlı olan şirket, imar affından yararlanarak yapı kullanma ruhsatı aldı ve çalışmalara başladı. AVM önünde bugün bir araya gelen Myrleia Antik Kenti Platformu üyeleri de alış veriş merkezini açmaya hazırlanan şirketi protesto ederken ‘boykot’ çağrısı yaptı.

Kamulaştırma kararı çıkmıştı

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, bu alanla ilgili kamulaştırma kararı alındığını ve meclise plan değişikliği sunulduğunu belirterek, "Bu bölgenin 'arkeopark müze' olarak tanımlanmasıyla birlikte plan değişikliğini gündeme getirdik. Önümüzdeki olağanüstü mecliste de bu kararın çıkacağını umut ediyorum. 2 bin 700 yıllık bir tarih üzerine yapılacak bir AVM de sermaye kazanacak, ama müze olduğunda, arkeolojik SİT alanındaki antik kent ortaya çıktığında, Mudanya'nın ilk kurulduğu yer ortaya çıkacak."

'AVM’NİN YOLU YOK'

AVM'nin giriş çıkışlarının Mudanya Belediyesi'nin arazisinde olduğunu da dile getiren Başkan Türkyılmaz, "O zaman alışveriş merkezine bir giriş çıkış yolu da bulmaları gerekecek'' diyerek sözlerini noktaladı. Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Caner Gökbayrak da "Bugüne kadar çok uyarıda bulunduk, açıklamalar yaptık ve halktan destek bulduk. İnadında devam edip AVM açılmaya hazırlanıyor. Biz de elimizdeki en büyük silah olan boykotu kullanmak için burada toplandık" ifadesini kullandı.