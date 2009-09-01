Mykonos hatırası!

Tatil için gittiği Mykonos'ta Ender Mermerci ve Heves Ekinci ile karşılaşan Kenan Doğulu ikiliyle sohbet edip fotoğraf çektirdi.



Yaza “Patron” şarkısıyla damgasını vuran şarkıcı, o konserin ardından işadamı arkadaşı Faruk Miras ve kız arkadaşıyla beraber soluğu çılgın tatilcilerin gözdesi Mykonos’ta aldı. Hürriyet'in haberine göre, gece hayatı ve sınır tanımayan eğlenceleriyle meşhur bu Yunan adasında, Doğulu’nun yolu iki sürpriz isimle kesişti. Doğulu, tatilinin ilk günlerinde, plajda Ender Mermerci ve Heves Ekinci ile karşılaştı. Ve ayaküstü koyu bir sohbet başladı. Ardından da fotoğraf faslına geçildi. Mermerci ile Ekinci, aralarına hayranı oldukları Doğulu’yu alarak objektife gülümsedi. 3 kız, 4 torun sahibi Mermerci ile 2 yetişkin çocuğu olan Heves Ekinci, 60’lı yaşlarını geride bırakmış olmalarına rağmen özgüvenlerini kaybetmediklerini ise minicik bikinileri ile kanıtlamış oldu.

