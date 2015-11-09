Myanmar'da muhalefet kazandı



50 milyon nüfuslu Myanmar'da dün yaklaşık 30 milyon seçmen sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Aung San Suu Kyi başkanlığındaki Demokrasi için Milli Birlik Partisi (NLD) seçimi kazandı.

İktidardaki Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) Genel Başkanı Htay Oo, yenilgiyi kabul etti. Htay Oo, seçim sonuçlarını kabul edeceklerini açıkladı.

'Zafer kutlaması yapmayın'

NLD lideri Aung San Suu Kyi ise taraftarlarına itidal çağrısında bulundu. Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi, zafer kutlamaları yapılmamasını, bunun rakip parti taraftarlarının duygularını zedeleyebileceği uyarısında bulundu.

Myanmar'da 1990'da seçimlerin yapılmasına izin verilmiş, Aung San Suu Kyi'nin partisi NLD, oyların yüzde 80'ini kazanmıştı. Fakat askeri cunta seçim sonuçlarını yok saymıştı.

15 yılını ev hapsinde geçirdi

1989'da, seçimlerden kısa süre önce Aung San Suu Kyi ilk kez ev hapsine konulmuş, çeşitli aralıklarla 2010'a kadar ömrünün neredeyse 15 yılını evinde hapis olarak geçirmişti.

Aung San Suu Kyi, 1991'de "demokrasi ve insan hakları için verdiği şiddetten uzak mücadele" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Askeri yönetimin ülkesine tekrar girmesine izin vermeyebileceği endişesiyle Oslo'da ödülü onun yerine oğlu Kim teslim almıştı.

50 yıl askeri cunta iş başındaydı

Myanmar'da neredeyse 50 yıl süren askeri cunta yönetimi dört yıl önce sona erdirilmiş, iktidar eski general Thein Sein başkanlığındaki Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) tarafından kurulan hükümete devredilmişti.

Seçimlerde 10 bin civarında gözlemci görev aldı.