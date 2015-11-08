Myanmar seçimini yaptı



Seçimlerin favorisi olarak görülen kadın muhalefet lideri, Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi oyunu Rangun kentinde kullandı. Aung San Suu Kyi başkanlığındaki Demokrasi için Milli Birlik Partisi'nin (NLD) seçimlerden zaferle çıkmasının, ülkede demokrasiye geçişi hızlandırması bekleniyor.

Myanmar'da neredeyse 50 yıl süren askeri cunta yönetimi dört yıl önce sona erdirilmiş, iktidar eski general Thein Sein başkanlığındaki Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) tarafından kurulan hükümete devredilmişti.

Askerlerin halen etkili olduğu Güneydoğu Asya ülkesinde seçim sonuçlarına göre demokratik bir hükümetin işbaşına geçip geçemeyeceği ise merak konusu.

Gözlemciler seçime katılımın yoğun olduğunu bildiriyor. Seçmenin yüzde 80'inin oy kullandığı belirtiliyor. Seçim sonuçlarının 10 Kasım'da açıklanması bekleniyor.