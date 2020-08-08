Müzisyen Melis Danişmend'den Hürriyet'e ''röportaj serimi çaldı'' suçlaması!

Müzisyen Melis Danişmend, Hürriyet gazetesinin "Şimdi Ne Yapıyorlar" isimli röportaj serisini izinsiz kullandığını belirterek Hürriyet gazetesine "emek hırsızlığı" diyerek tepki gösterdi.

Hürriyet gazetesinin Kelebek eki, Melis Danişmend'in 'Şimdi Neredeler' serisinde yer alan röportajları izinsiz kullandığı ortaya çıktı.

Müzisyen Melis Danişmend sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki yıldır büyük emek verip şehirler arası yollar yapıp yüzyüze konuşarak hazırladığım Şimdi Neredeler serisini sağolsun Hürriyet Kelebek bir günde klonlamış" dedi.

"Şimdi Ne Yapıyorlar adlı klonda röportajımdan izinsiz alıntı da var" diyen Danişmend, "Emek hırsızlığı Yeni Türkiye arkadaşlar. Kesin bilgi" ifadelerini kullandı.

Danişmend paylaşımının devamında şunları söyledi: "Tüm kariyerim boyunca nezaket ve empatiyi ön planda tuttum ama artık 20 sene sonra enayi yerine konulmaya kalkınca benim de içimdeki ‘Panter Emel’ ortaya çıkıyor."