Müzisyen Aylin Aslım evlendi

Müzisyen Aylin Aslım, bir süredir aşk yaşadığı Utku Vargı ile nikah masasına oturdu. İkili, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

Şarkıcı Aylin Aslım, flüt sanatçısı sevgilisi Utku Vargı ile pandemi sebebiyle aile arasında gerçekleşen bir törenle evlendi.

Çiftin nikahını Antalya Kumluca Belediyesi Başkanı Mustafa Köleoğlu kıydı. Şarkıcının sade bir gelinlik tercih ettiği görüldü.

Antalya Kumluca Belediyesi Başkanı Mustafa Köleoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çifte mutluluklar diledi. Mustafa Köleoğlu, gönderisine, "Aslım ailesinin kızları Aylin ile Vargı ailesinin oğulları Utku’nun nikâhlarını kıydım. Mutluluklar dilerim" notunu düştü.

Flüt sanatçısı Utku Vargı, çalışmalarına Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne bağlı olarak devam ediyor.