Sol Yayınları'nın kurucusu Muzaffer Erdost yaşamını yitirdi

Sol Yayınları’nın kurucusu, yazar Muzaffer (İlhan) Erdost, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Erdost’un, tedavi gördüğü Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Muzaffer Erdost’un kardeşi İlhan Erdost, 12 Eylül 1980 darbesinde gözaltına alınmış, Mamak Cezaevi’ne götürüldüğü askeri aracın içinde dövülerek öldürülmüştü. Muzaffer (İlhan) Erdost, hayatı boyunca katillerinin yargılanması için mücadele verdiği kardeşi İlhan’ın adını kendi adına eklemiş ve anısı için Ankara Kızılay’da “İlhan İlhan Kitabevi”ni kurmuştu.

Muzaffer (İlhan) Erdost kimdir?

Şair, yazar ve yayıncı. Muzaffer Erdost ,18 Eylül 1931 Tokat'ta doğdu.

Erdost, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde okuduğu sırada Pazar Postası’nda yazı işleri müdürü olarak çalışmaya başladı. Okulu bitirince gazeteciliğe başlayan Erdost, yaşamı boyunca gazetecilik, yayıncılık yaptı ve kitabevi işletti

Ankara’da çıkan Evrim (1953-54), Pazar Postası (1957-59), Ülke (1960), dergilerinin kimilerin yazı işleri müdürlüğünü, kiminin de yayın yönetmenliğini yaptı. 1958 yılında başladığı yayıncılık deneyimi 1960 yılına kadar sürdü. 1958-63 yılları arasında Ulus gazetesinde çalıştı.1964 yılında kurduğu Sol Yayınları’nı, Türk Ceza Yasasının 142. maddesine aykırı eylemde bulunmaktan hüküm giydiği 1971 yılına kadar yönetti. 1974 yılında af yasası ile hapisten çıkınca yeniden yayıncılığa başladı.

12 Eylül (1980) döneminde sıkıyönetimince gözaltına alındıktan sonra dövülerek öldürülen Onur Yayınevi’nin sahibi kardeşi İlhan Erdost’un anısını yaşatmak amacıyla kendi adıyla kardeşinin adını birlikte kullanmaya başladı. İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi Başkanlığı yaptı (1989). Ankara’da kurduğu İlhan ilhan Kitabevi’ni işletti. Erdost, aynı zamanda Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve Türkiye İnsan Hakları Kurumu kurucu üyesi.

Erdost, 1950’den başlayarak şiir, öykü, deneme ve eleştiriler yazdı. Yazılarında, toplumsal sorunlar, Türkiye ve Osmanlı tarihi, tarım, faşizm ve demokrasi konularına daha ağırlıklı olarak eğildi.1952’den sonra edebiyat alanındaki etkinliklerini artırdı. 1965 yılından başlayarak; toplumsal sorunlar, Türkiye (Osmanlı dahil) tarihi, tarım, faşizm ve demokrasi konularında düşünmeye ve yazmaya ağırlık verdi.

Muzaffer İlhan Erdost’un şiir, hikâye, sanatsal ve siyasal yazıları Son Havadis ve Cumhuriyet gazeteleri ile Hisar, Yeni Ufuklar, Seçilmiş Hikâyeler, Açık Oturum (tek sayı çıkan kendi yayını, Mayıs 1955), Kaynak, Mavi, Yön, Türk Solu, Dost Ülke, Papirüs, Türkiye Yazıları, Edebiyat ve Eleştiri gibi dergilerde yayımlandı. Bir yazısının başlığı ile İkinci Yeni şiir akımının adını koydu ve destekleyicileri arasında yer aldı.

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