Ayşe Özyılmazel’le evliliği 10 ayda biten Ali Taran, boşanmanın ardından eski eşi Selma Ann Desmond’un mezarını ziyaret ettiği iddiasına cevap verdi: “Selma’nın mezarına gitmedim ama gidebilirim de, bunda bir mahsur yok"

'Kalbimi aşka kapatmadım!'

HaberTürk'te yer alan habere göre, ünlü reklamcı Ali Taran, önceki gün bir grup arkadaşıyla Rumelihisarı’nda yürüyüş yaptı. Ayşe Özyılmazel’ le geçen yıl yaptığı sürpriz evlilik 10 ayda biten ve geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanan Taran, “Bekârlığa alışamadım” dedi. Kendini çok iyi hissettiğini söyleyen ünlü reklamcı, “Kalbimi aşka kapattığımı hissetmiyorum. Çok mutluyum. Zaten benim özgürlüğümle ilgili sorun yoktu ” diye konuştu.

'Mutluyum, göbek mi atayım?'

Ali Taran, gazetecilerin, “Mutlu musunuz?” sorusuna, “Görünmüyor mu mutluluğum? Gayet mutluyum. Daha ne kadar olacak, göbek mi atayım!” diye cevap verdi. Taran, Ayşe Özyılmazel’le boşandıktan sonra kanserden hayatını kaybeden eski eşi Selma Ann Desmond’un mezarını ziyaret ettiği iddialarına da cevap verdi: “Selma’nın mezarına gitmedim ama gidebilirim de, bunda bir mahsur yok...”

Ayşe Özyılmazel'in iddiasına yanıt

Eski eşi Ayşe Özyılmazel’in kendisini evden çıkmayan, asosyal biri olarak göstermesiyle ilgili sorulara Ali Taran, “Evet, ne diyeyim? Kötü mü sizce?” diye cevap verdi.