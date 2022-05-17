Bir yılda yüzde 141 arttı; mutfak tüpüne bir zam daha geldi

Hafta başından itibaren başlayan zam furyasına son olarak mutfak tüpü de eklendi.

Gazete Duvar'ın haberine göre 12 kilogramlık mutfak tüpü İstanbul'da 301 TL'den 311 TL'ye çıktı. Bir yılda mutfak tüpündeki fiyat artışı yüzde 141 oldu. Yılın ilk gününde 238 lira olan tüpe sene başından bu yana ise yüzde 30 geldi.

5 Nisan'da 316 lira olan büyük tüpe 6 mayısta 15 lira indirim yapılmıştı. LPG'de yaşanan fiyat artışıyla birlikte bugünden itibaren 10 lira zam yapıldı. 2 kilogramlık küçük tüpün fiyatı dün 58.5 TL iken bugün 60.5 TL'ye yükseldi.

Kahve, şeker, çay, benzin ve alkole de zam gelmişti

Dün ise Tekel Bayiler Platformu Başkanı, şeker, Türk Kahvesi ve rakıya zam geldiğini duyurmuştu.

Ayrıca benzine de bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 68 kuruş zam gelmişti.