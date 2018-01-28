Mut'a şehit ateşi düştü

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan uzman çavuş Ali Gümüş\'ün (27) memleketi Mersin\'in Mut ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.

Uzman çavuş Ali Gümüş\'ün şehit olduğu haberini, Mut ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki babasına askeri heyet verdi. Acı haber alan baba Mükremin Gümüş, gözyaşlarına boğuldu, fenalık geçirdi. Mükremin Gümüş\'e hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Baba Gümüş, oğlunun kendisini telefonla en son perşembe günü aradığını ve bir sıkıntısının olmadığını anlattığını söyledi. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için eve akın etti.

EŞİ 6 AYLIK HAMİLE

Anne Münevver Gümüş ise oğlunun şahadet haberini, şehidin geçen yıl dünya evine girdiği 6 aylık hamile eşi Hanife Gümüş ile birlikte Kayseri\'de aldı. 3 erkek kardeşin ortancası olduğu belirtilen şehit uzman çavuş Gümüş\'ün, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kayseri\'den Afrin\'e gönderilen komando timinde yer aldığı bildirildi.

Şehit uzman çavuş Ali Gümüş\'ün cenazesi, bugün yapılacak törenle Mersin\'in Mut ilçesinde toprağa verilecek.

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