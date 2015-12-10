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Kültür-Sanat

'Mustang' Altın Küre'ye aday!

Altın Küre Ödülleri'nin aday listesi açıklandı

10 Aralık 2015 20:54

Fransa'nın yabancı dilde Oscar adayı gösterdiği, Deniz Gamze Ergüven'in yönetmenliğini yaptığı, Fransız-Alman-Türk ortak yapımı 'Mustang', 2016 Altın Küre Ödülleri’nde aday gösterildi. 

Fransa tarafından yabancı dildeki Oscar adayı olarak gösterilen ve 21. Saraybosna Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi kadın oyuncu ödüllerini kazanan film, Karadeniz kıyısında yaşayan beş kız kardeşin kadın olma yolundaki öyküsünü anlatıyor. Filmin başrollerini Güneş Şensoy, Doğa Doğuşlu, Elit İşcan, Tuğba Sunguroğlu ve İlayda Akdoğan paylaşıyor. 

Mustang, Cannes Film Festivali'nde ‘Europa Cinemas Label’ ödülünü, Odesa’da da ‘Büyük Ödül’ ve ‘En İyi Yönetmen’ ödüllerini almıştı. 

 

İşte Altın Küre adayları

 

En İyi Film (Drama)

Carol
Mad Max: Fury Road
The Revenant
Room
Spotlight

En İyi Film (Müzikal/Komedi)

The Big Short
Joy
The Martian
Spy
Trainwreck

En İyi Yönetmen

Todd Haynes - Carol
Alejandro Gonzalez Inarritu - The Revenant
Tom McCarthy - Spotlight
George Miller - Mad Max: Fury Road
Ridley Scott - The Martian

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Bryan Cranston - Trumbo
Leonardo DiCaprio - The Revenant
Michael Fassbender - Steve Jobs
Eddie Redmayne - The Danish Girl
Will Smith - Concussion

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Cate Blanchett - Carol
Brie Larson - Room
Rooney Mara - Carol
Saoirse Ronan - Brooklyn
Alicia Vikander - The Danish Girl

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal)

Christian Bale - The Big Short
Steve Carell - The Big Short
Matt Damon - The Martian
Al Pacino - Danny Collins
Mark Ruffalo - Infinitely Polar Bear

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal)

Jennifer Lawrence - Joy
Melissa McCarthy - Spy
Amy Schumer - Trainwreck
Maggie Smith - The Lady in the Van
Lily Tomlin - Grandma

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Paul Dano - Love & Mercy
Idris Elba - Beasts of No Nation
Mark Rylance - Bridge of Spies
Michael Shannon - 99 Homes
Sylvester Stallone - Creed

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Jane Fonda - Youth
Jennifer Jason Leigh - The Hateful Eight
Helen Mirren - Trumbo
Alicia Vikander - Ex Machina
Kate Winslet - Steve Jobs

En İyi Senaryo

The Big Short - Adam McKay ve Charles Randolph
The Hateful Eight - Quentin Tarantino
Room - Emma Donoghue
Spotlight - Tom McCarthy ve Josh Singer
Steve Jobs - Aaron Sorkin

En İyi Özgün Müzik

Carol - Carter Burwell
The Danish Girl - Alexandre Desplat
The Hateful Eight - Ennio Morricone
Steve Jobs - Daniel Pemberton
The Revenant - Alva Noto ve Ryichi Sakamato

En İyi Özgün Şarkı

Love Me Like You Do - Fifty Shades of Grey
One Kind of Love - Love & Mercy
See You Again - Furious 7
Simple Song #3 - Youth
Writing’s On the Wall - Spectre

En İyi Animasyon

Anomalisa
The Good Dinosaur
Inside Out
The Peanuts Movie
Shaun the Sheep Movie

En İyi Yabancı Film

The Brand New Testament
The Club
The Fencer
Mustang
Son of Saul

En İyi Dizi (Drama)

Empire
Game of Thrones
Mr. Robot
Narcos
Outlander

En İyi Dizi (Komedi)

Casual
Mozart in the Jungle
Orange Is the New Black
Silicon Valley
Transparent
Veep

En İyi TV Filmi/Mini Dizi

American Crime
American Horror Story: Hotel
Fargo
Flesh & Bone
Wolf Hall

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Jon Hamm - Mad Men
Rami Malek - Mr. Robot
Wagner Moura - Narcos
Bob Odenkirk - Better Call Saul
Liev Schreiber - Ray Donovan

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)

Caitriona Balfe - Outlander
Viola Davis - How to Get Away with Murder
Eva Green - Penny Dreadful
Taraji P. Henson - Empire
Robin Wright - House of Cards

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)

Aziz Ansari | Master of None
Gael Garcia Bernal | Mozart in the Jungle
Rob Lowe | The Grinder
Patrick Stewart | Blunt Talk
Jeffrey Tambor | Transparent

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)

Rachel Bloom - Crazy Ex-Girlfriend
Jamie Lee Curtis - Scream Queens
Julia Louis-Dreyfus - Veep
Gina Rodriguez - Jane the Virgin
Lily Tomlin - Grace and Frankie

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Idris Elba - Luther
Oscar Isaac - Show Me a Hero
David Oyelowo - Nightingale
Mark Rylance - Wolf Hall
Patrick Wilson - Fargo

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)

Kirsten Dunst - Fargo
Lady Gaga - American Horror Story: Hotel
Sarah Hay - Flesh & Bone
Felicity Huffman - American Crime
Queen Latifah - Bessie

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Alan Cumming - The Good Wife
Damian Lewis - Wolf Hall
Ben Mendelsohn - Bloodline
Tobias Menzies - Outlander
Christian Slater - Mr. Robot

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Uzo Aduba - Orange Is the New Black
Joanne Froggatt - Downton Abbey
Regina King - American Crime
Judith Light - Transparent
Maura Tierney - The Affair

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