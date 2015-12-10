'Mustang' Altın Küre'ye aday!

Fransa'nın yabancı dilde Oscar adayı gösterdiği, Deniz Gamze Ergüven'in yönetmenliğini yaptığı, Fransız-Alman-Türk ortak yapımı 'Mustang', 2016 Altın Küre Ödülleri’nde aday gösterildi.
Fransa tarafından yabancı dildeki Oscar adayı olarak gösterilen ve 21. Saraybosna Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi kadın oyuncu ödüllerini kazanan film, Karadeniz kıyısında yaşayan beş kız kardeşin kadın olma yolundaki öyküsünü anlatıyor. Filmin başrollerini Güneş Şensoy, Doğa Doğuşlu, Elit İşcan, Tuğba Sunguroğlu ve İlayda Akdoğan paylaşıyor.
Mustang, Cannes Film Festivali'nde ‘Europa Cinemas Label’ ödülünü, Odesa’da da ‘Büyük Ödül’ ve ‘En İyi Yönetmen’ ödüllerini almıştı.
İşte Altın Küre adayları
En İyi Film (Drama)
Carol
Mad Max: Fury Road
The Revenant
Room
Spotlight
En İyi Film (Müzikal/Komedi)
The Big Short
Joy
The Martian
Spy
Trainwreck
En İyi Yönetmen
Todd Haynes - Carol
Alejandro Gonzalez Inarritu - The Revenant
Tom McCarthy - Spotlight
George Miller - Mad Max: Fury Road
Ridley Scott - The Martian
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Bryan Cranston - Trumbo
Leonardo DiCaprio - The Revenant
Michael Fassbender - Steve Jobs
Eddie Redmayne - The Danish Girl
Will Smith - Concussion
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Cate Blanchett - Carol
Brie Larson - Room
Rooney Mara - Carol
Saoirse Ronan - Brooklyn
Alicia Vikander - The Danish Girl
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal)
Christian Bale - The Big Short
Steve Carell - The Big Short
Matt Damon - The Martian
Al Pacino - Danny Collins
Mark Ruffalo - Infinitely Polar Bear
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal)
Jennifer Lawrence - Joy
Melissa McCarthy - Spy
Amy Schumer - Trainwreck
Maggie Smith - The Lady in the Van
Lily Tomlin - Grandma
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Paul Dano - Love & Mercy
Idris Elba - Beasts of No Nation
Mark Rylance - Bridge of Spies
Michael Shannon - 99 Homes
Sylvester Stallone - Creed
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Jane Fonda - Youth
Jennifer Jason Leigh - The Hateful Eight
Helen Mirren - Trumbo
Alicia Vikander - Ex Machina
Kate Winslet - Steve Jobs
En İyi Senaryo
The Big Short - Adam McKay ve Charles Randolph
The Hateful Eight - Quentin Tarantino
Room - Emma Donoghue
Spotlight - Tom McCarthy ve Josh Singer
Steve Jobs - Aaron Sorkin
En İyi Özgün Müzik
Carol - Carter Burwell
The Danish Girl - Alexandre Desplat
The Hateful Eight - Ennio Morricone
Steve Jobs - Daniel Pemberton
The Revenant - Alva Noto ve Ryichi Sakamato
En İyi Özgün Şarkı
Love Me Like You Do - Fifty Shades of Grey
One Kind of Love - Love & Mercy
See You Again - Furious 7
Simple Song #3 - Youth
Writing’s On the Wall - Spectre
En İyi Animasyon
Anomalisa
The Good Dinosaur
Inside Out
The Peanuts Movie
Shaun the Sheep Movie
En İyi Yabancı Film
The Brand New Testament
The Club
The Fencer
Mustang
Son of Saul
En İyi Dizi (Drama)
Empire
Game of Thrones
Mr. Robot
Narcos
Outlander
En İyi Dizi (Komedi)
Casual
Mozart in the Jungle
Orange Is the New Black
Silicon Valley
Transparent
Veep
En İyi TV Filmi/Mini Dizi
American Crime
American Horror Story: Hotel
Fargo
Flesh & Bone
Wolf Hall
En İyi Erkek Oyuncu (Drama)
Jon Hamm - Mad Men
Rami Malek - Mr. Robot
Wagner Moura - Narcos
Bob Odenkirk - Better Call Saul
Liev Schreiber - Ray Donovan
En İyi Kadın Oyuncu (Drama)
Caitriona Balfe - Outlander
Viola Davis - How to Get Away with Murder
Eva Green - Penny Dreadful
Taraji P. Henson - Empire
Robin Wright - House of Cards
En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)
Aziz Ansari | Master of None
Gael Garcia Bernal | Mozart in the Jungle
Rob Lowe | The Grinder
Patrick Stewart | Blunt Talk
Jeffrey Tambor | Transparent
En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)
Rachel Bloom - Crazy Ex-Girlfriend
Jamie Lee Curtis - Scream Queens
Julia Louis-Dreyfus - Veep
Gina Rodriguez - Jane the Virgin
Lily Tomlin - Grace and Frankie
En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)
Idris Elba - Luther
Oscar Isaac - Show Me a Hero
David Oyelowo - Nightingale
Mark Rylance - Wolf Hall
Patrick Wilson - Fargo
En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)
Kirsten Dunst - Fargo
Lady Gaga - American Horror Story: Hotel
Sarah Hay - Flesh & Bone
Felicity Huffman - American Crime
Queen Latifah - Bessie
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Alan Cumming - The Good Wife
Damian Lewis - Wolf Hall
Ben Mendelsohn - Bloodline
Tobias Menzies - Outlander
Christian Slater - Mr. Robot
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Uzo Aduba - Orange Is the New Black
Joanne Froggatt - Downton Abbey
Regina King - American Crime
Judith Light - Transparent
Maura Tierney - The Affair