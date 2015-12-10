'Mustang' Altın Küre'ye aday!

Fransa'nın yabancı dilde Oscar adayı gösterdiği, Deniz Gamze Ergüven'in yönetmenliğini yaptığı, Fransız-Alman-Türk ortak yapımı 'Mustang', 2016 Altın Küre Ödülleri’nde aday gösterildi.

Fransa tarafından yabancı dildeki Oscar adayı olarak gösterilen ve 21. Saraybosna Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi kadın oyuncu ödüllerini kazanan film, Karadeniz kıyısında yaşayan beş kız kardeşin kadın olma yolundaki öyküsünü anlatıyor. Filmin başrollerini Güneş Şensoy, Doğa Doğuşlu, Elit İşcan, Tuğba Sunguroğlu ve İlayda Akdoğan paylaşıyor.

Mustang, Cannes Film Festivali'nde ‘Europa Cinemas Label’ ödülünü, Odesa’da da ‘Büyük Ödül’ ve ‘En İyi Yönetmen’ ödüllerini almıştı.

İşte Altın Küre adayları

En İyi Film (Drama)



Carol

Mad Max: Fury Road

The Revenant

Room

Spotlight

En İyi Film (Müzikal/Komedi)

The Big Short

Joy

The Martian

Spy

Trainwreck

En İyi Yönetmen



Todd Haynes - Carol

Alejandro Gonzalez Inarritu - The Revenant

Tom McCarthy - Spotlight

George Miller - Mad Max: Fury Road

Ridley Scott - The Martian

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)



Bryan Cranston - Trumbo

Leonardo DiCaprio - The Revenant

Michael Fassbender - Steve Jobs

Eddie Redmayne - The Danish Girl

Will Smith - Concussion

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)



Cate Blanchett - Carol

Brie Larson - Room

Rooney Mara - Carol

Saoirse Ronan - Brooklyn

Alicia Vikander - The Danish Girl

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi/Müzikal)



Christian Bale - The Big Short

Steve Carell - The Big Short

Matt Damon - The Martian

Al Pacino - Danny Collins

Mark Ruffalo - Infinitely Polar Bear

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi/Müzikal)



Jennifer Lawrence - Joy

Melissa McCarthy - Spy

Amy Schumer - Trainwreck

Maggie Smith - The Lady in the Van

Lily Tomlin - Grandma

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu



Paul Dano - Love & Mercy

Idris Elba - Beasts of No Nation

Mark Rylance - Bridge of Spies

Michael Shannon - 99 Homes

Sylvester Stallone - Creed

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu



Jane Fonda - Youth

Jennifer Jason Leigh - The Hateful Eight

Helen Mirren - Trumbo

Alicia Vikander - Ex Machina

Kate Winslet - Steve Jobs

En İyi Senaryo



The Big Short - Adam McKay ve Charles Randolph

The Hateful Eight - Quentin Tarantino

Room - Emma Donoghue

Spotlight - Tom McCarthy ve Josh Singer

Steve Jobs - Aaron Sorkin

En İyi Özgün Müzik



Carol - Carter Burwell

The Danish Girl - Alexandre Desplat

The Hateful Eight - Ennio Morricone

Steve Jobs - Daniel Pemberton

The Revenant - Alva Noto ve Ryichi Sakamato

En İyi Özgün Şarkı



Love Me Like You Do - Fifty Shades of Grey

One Kind of Love - Love & Mercy

See You Again - Furious 7

Simple Song #3 - Youth

Writing’s On the Wall - Spectre

En İyi Animasyon



Anomalisa

The Good Dinosaur

Inside Out

The Peanuts Movie

Shaun the Sheep Movie

En İyi Yabancı Film

The Brand New Testament

The Club

The Fencer

Mustang

Son of Saul

En İyi Dizi (Drama)

Empire

Game of Thrones

Mr. Robot

Narcos

Outlander

En İyi Dizi (Komedi)

Casual

Mozart in the Jungle

Orange Is the New Black

Silicon Valley

Transparent

Veep

En İyi TV Filmi/Mini Dizi

American Crime

American Horror Story: Hotel

Fargo

Flesh & Bone

Wolf Hall

En İyi Erkek Oyuncu (Drama)

Jon Hamm - Mad Men

Rami Malek - Mr. Robot

Wagner Moura - Narcos

Bob Odenkirk - Better Call Saul

Liev Schreiber - Ray Donovan

En İyi Kadın Oyuncu (Drama)



Caitriona Balfe - Outlander

Viola Davis - How to Get Away with Murder

Eva Green - Penny Dreadful

Taraji P. Henson - Empire

Robin Wright - House of Cards

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi)



Aziz Ansari | Master of None

Gael Garcia Bernal | Mozart in the Jungle

Rob Lowe | The Grinder

Patrick Stewart | Blunt Talk

Jeffrey Tambor | Transparent

En İyi Kadın Oyuncu (Komedi)



Rachel Bloom - Crazy Ex-Girlfriend

Jamie Lee Curtis - Scream Queens

Julia Louis-Dreyfus - Veep

Gina Rodriguez - Jane the Virgin

Lily Tomlin - Grace and Frankie

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)



Idris Elba - Luther

Oscar Isaac - Show Me a Hero

David Oyelowo - Nightingale

Mark Rylance - Wolf Hall

Patrick Wilson - Fargo

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi/TV Filmi)



Kirsten Dunst - Fargo

Lady Gaga - American Horror Story: Hotel

Sarah Hay - Flesh & Bone

Felicity Huffman - American Crime

Queen Latifah - Bessie

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu



Alan Cumming - The Good Wife

Damian Lewis - Wolf Hall

Ben Mendelsohn - Bloodline

Tobias Menzies - Outlander

Christian Slater - Mr. Robot

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu



Uzo Aduba - Orange Is the New Black

Joanne Froggatt - Downton Abbey

Regina King - American Crime

Judith Light - Transparent

Maura Tierney - The Affair