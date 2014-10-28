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Politika

Mustafa Sarıgül'e 1 yıl hapis istemi

Mustafa Sarıgül, yerel seçim çalışmaları sırasında Mustafa Suvar’a 'yumruk atmak' iddiasıyla gündeme gelmişti

28 Ekim 2014 16:19

30 Mart yerel seçim çalışması sırasında Mustafa Suvar’a yumruk salladığı iddiasıyla dönemin CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül hakkında başlatılan soruşturma sonuçlandı. Hazırlanan iddianamede Sarıgül hakkında 1 yıla, Suvar hakkında ise 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet savcısı Mustafa Küçükoğlu tarafından hazırlanan iddianamede, Sarıgül’ün seçim çalışması kapsamında 1 Mart 2014 tarihinde Eyüp Feshane’de yapılan Trabzon Günleri etkinliğine katıldığı hatırlatıldı.

 

Şikayetçiydi şüpheli de oldu

 

İddianamede, etkinliğe katılan Sarıgül taraftarlarının Başbakan’a hakaret ettiği, buna tepki gösteren Mustafa Suvar’ın da Sarıgül’e hitaben "Burada senin ne işin var, burada olmaman lazım" dediği, bunun üzerine Sarıgül’ün Suvar’ın elini sıktığı belirtildi. İddianamede elini kurtarmaya çalışan Suvar’ın da Sarıgül’e küfür ettiği kaydedildi.

 

‘Üzerine yürüdü’

 

İddianamede Mustafa Suvar’ın kamu görevlisi olduğunu bildiği Sarıgül’e hakaret ettiği, Sarıgül’ün de Suvar’ın üzerine yürüyerek yumruk salladığı, olay yerinde bulunan resmi ve özel koruma görevlilerinin olaya müdahale ettiği bilgilerine yer verildi. Suvar’ın olay sırasında basit müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı da kaydedildi.

 

Şikayetçiye daha çok ceza istendi

 

Savcı Küçükoğlu’nun, iddianamede olaydan sonra şikayetçi olarak soruşturmayı başlatan Mustafa Suvar’ı hem müşteki hem şüpheli yaptığı öğrenildi.  Mustafa Sarıgül hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianamede Suvar hakkında da "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.

 

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