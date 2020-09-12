T24 LogoT24 Logo
Spor

Mustafa Kapı resmen Lille'de

12 Eylül 2020 21:41

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Galatasaray'dan ayrılan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Genç oyuncu, geçen günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etmiş, Fransa'da futbol hayatını sürdüreceği yönünde ifadeler kullanmıştı. Kapı, genç yaşta başladığı futbol mücadelesinde yanında olanlara teşekkür ederek bir paylaşımda bulunmuştu.

Kapı'nın Lille'le 5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenilirken, Galatasaray, bu transfer için Lille'den 300 bin Euro yetiştirme bedeli kazanacak.

Öte yandan Lille, Kapı transferiyle birlikte Yusuf YazıcıZeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ardından kadrosuna 4. Türk oyuncuyu takviye etti.

ETİKETLER

LilleMustafa Kapı LilleMustafa KapıGalatasaray Mustafa Kapı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24