Mustafa Kapı resmen Lille'de

Genç oyuncu, geçen günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray'a veda etmiş, Fransa'da futbol hayatını sürdüreceği yönünde ifadeler kullanmıştı. Kapı, genç yaşta başladığı futbol mücadelesinde yanında olanlara teşekkür ederek bir paylaşımda bulunmuştu.

Kapı'nın Lille'le 5 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenilirken, Galatasaray, bu transfer için Lille'den 300 bin Euro yetiştirme bedeli kazanacak.

Öte yandan Lille, Kapı transferiyle birlikte Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ardından kadrosuna 4. Türk oyuncuyu takviye etti.