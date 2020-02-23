Mustafa Kapı için Real Madrid devrede iddiası

Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.



Galatasaray Kulübü, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasıyla 17 yaşındaki Mustafa Kapı'yı kadro dışı bıraktığını açıklamıştı.

hürriyet'in haberine göre; adı çeşitli kulüplerle anılan genç orta saha oyuncusu şimdi de İspanya'dan gelen bir haber ile gündeme geldi. İspanyol spor sitesi Diariomadridista'nın haberine göre genç yetenek için Real Madrid devreye girdi. Real Madrid'de Juni Calafat liderliğindeki scout departmanı Mustafa Kapıyı gözüne kestirdi.

Ayrıca, sezon sonunda sözleşmesi sona ereceği ve takımıyla olan kontratını uzatmayacağı için başka takımlarla müzakere etme konusunda özgür olan Kapı'yla, Real Madrid ve Barcelona dahil olmak üzere bir çok üst düzey kulübün görüşme halinde olduğu ileri sürüldü.