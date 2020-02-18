Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşamayan ve kadro dışı bırakılan 17 yaşındaki Mustafa Kapı için Barcelona iddiası ortaya atıldı.

France Football, haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Kapı'nın Barcelona tarafından gündeme alındığını iddia etti. Haberde, Kapı'nın Barcelona'nın oyun yapısına uygun bir futbolcu olduğu vurgulanırken, 8 ve 10 numara pozisyonları için gelecek vaat ettiğine dikkat çekildi.

2016 yılında Levski Sofya ile oynanan hazırlık maçında, as takım ile ilk maçına çıkan Mustafa Kapı, 2018'de ise Sivasspor ile oynanan maçta oyuna girerek o dönem Süper Lig tarihinin en genç oyuncusu olmuştu.

Galatasaray, Kapı ile yeni sözleşme konusunda anlaşılamaması üzerine "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır" şeklinde bir açıklama yayımlamıştı.