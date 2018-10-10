Mustafa Cengiz: "UEFA yanımızda"

\"Gomis\'in yolu açık olsun\"

\"Yarın yapacağımız sıkı görüşmelere göre açıklama yapacağız\"

Serhan TÜRK / İstanbul,(DHA) -

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün Ekim ayı divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, UEFA\'nın dosyaları tekrar inceleme kararına hakkında, \"UEFA tamamen yanımızda\" dedi.

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün 13 farklı branşta faaliyet gösterdiğini ifade ederek, \"UEFA\'ya bunu anlatamadık. Bizi en çok zorlayan bölümdü. UEFA anlamıyor. Biz onlara dedik ki Türkiye genç cumhuriyet. Tevfik Fikret ve Galatasaray Lisesi\'ni de anlattık. Kurucu felsefemizi anlattık. Biz toplumu kucaklamak zorundayız. 1450\'ye yakın sporcuyu eğitimini sağlıyoruz. Onurla savaşan takım kurmak için stratejik kararlar aldık. Basketbol ve voleybolun giderini azalttık. Basketbolda kadınlarda 500 bin Euro, erkeklerde 2 milyon Euro\'ya takım kurduk. Erkek takımımıza inşallah nazar değmez başa baş mücadelesini de gördük. Voleybol bayan 800 bin Euro, erkekler ise 560 bin Euro kadronun değeri. Başımızı eğdirmeden en onurlu mücadeleyi vereceğiz\" diye konuştu.

\"GOMİS\'İN YOLU AÇIK OLSUN\"

Başkan Cengiz, eski futbolcuları Bafetimbi Gomis\'in asansörde selam vermediği yönünde çıkan haberler ile ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı: \"Ben hiçbir zaman takımla gitmiyorum. Aynı otelde kalmıyorum. Günü birlik gidiyorum. Futbolcuları tanımıyorum. Gomis bana selam vermedi demedim. Buradan Gomis\'e sevgilerimi iletiyorum. Gomis\'in yolu açık olsun. Aldığı 150 milyon TL\'yi güle güle harcasın.\"

\"YARIN YAPACAĞIMIZ SIKI GÖRÜŞMELERE GÖRE AÇIKLAMA YAPACAĞIZ\"

UEFA\'nın tamamen yanlarında olduğunun altını çizen Mustafa Cengiz, \"UEFA Üst Kurulu\'na teşekkür ederim. TFF\'ye teşekkür ederim. UEFA\'nın kendi içinde çatışmaları var. Masaya oturduğumuzda 17-18 kulüp vardı. En kötü sizdiniz, men dediler. Belli bir grup diyor ki 3 yılda 142 milyon Euro zarar etmiş, sen bunu nasıl imzalarsın? Şimdi müthiş gelir var. Ocak ayından bugüne seyirci hasılatımız 134 milyon TL. Müthiş bir takım. UEFA buna baktı. İnşallah sizler de sahip çıkarsanız. Taraftar derken belli bir grubu söylemiyorum. UEFA ile ilgili diyeceklerim bu kadar. Yarın yapacağımız sıkı görüşmelere göre açıklama yapacağız\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mustafa Cengiz\'in açıklamaları