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Muş'ta PKK operasyonu

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta 2011 yılında bir markete molotof kokteyli ile saldırdığı tespit edilen ve haklarında 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı

12 Aralık 2017 17:34

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta 2011 yılında bir markete molotof kokteyli ile saldırdığı tespit edilen ve haklarında 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.
Muş Valiliği\'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube  ekiplerince PKK/KCK Terör Örgütüne yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Çalışmalarda, 2011 yılında kentte faaliyet yürüten BİM market isimli işyerine yönelik Molotoflu saldırının failleri olduğu tespit edilen, \'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme\' suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranmaları bulunan 2 kişi yakalandığı ifade edildiği açıklamada, şahısların çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandığı kaydedildi.
 

 

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