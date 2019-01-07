Muş'ta okullar tatil

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'ta olumsuz hava şartları ve beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bugün için bir gün ara verildi.

Muş Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Olumsuz hava şartları, beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Muş merkez ve bağlı köyler ile ile bağlı tüm ilçe merkezleri ve ilçelere bağlı köylerde İl İdaresi Kanununu çerçevesinde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime (1) gün süre ile ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiştir.\"

Valilik açıklamasında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de izinli sayılacağı bildirildi.