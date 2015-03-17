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Dünya

Müslüman Kardeşler liderine idam cezası

Mısır'da mahkeme Müslüman Kardeşler hareketinin lideri Muhammed Bedii idama mahkum edildi

17 Mart 2015 08:44

Mısır'da mahkeme Müslüman Kardeşler hareketinin lideri Muhammed Bedii ve 13 yöneticisi hakkında, devlete karşı saldırı planlamak suçundan idam cezası kararı verdi.

Giza Ceza Mahkemesi kararı onay için Mısır Müftüsü'ne gönderdi.

Müftü'nün görüşünün bağlayıcılığı bulunmuyor. Mahkemenin nihai kararı 11 Nisan'da açıklaması bekleniyor.

Benzer başka davalardan da yargılanan Bedii daha önce de suçlu bulunmuş ancak hakkında verilen idam cezaları müebbet hapse çevrilmişti.

Mısır hükümeti Müslüman Kardeşler'i 2013 ylında terörist grup ilan etmişti.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 14 kişi, ülkedeki Müslüman Kardeşler destekçilerini yönlendirmek için kamuoyunda ‘Rabia Operasyonlar Odası’ olarak bilinen bir "kontrol odası" kurmakla suçlanıyor.

Sanıklar kaos çıkarmak ve devlete karşı gelmek için operasyon birimleri kurmakla suçlanıyor.

Ordunun 2013'te eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi görevden indirmesinin ardından, İslamcılara yönelik açılan davalarda binlerce kişi tutuklandı, yüzlerce kişi hakkında da idam cezası kararı verildi.

Bunlardan ilki, 3 Temmuz 2013'teki darbenin ardından yaşanan şiddet olaylarına karıştığı gerçekçesiyle, 7 Mart'ta idam edildi.

Müslaman Kardeşler destekli Mursi hakkında açılan davalar da sürüyor. Mursi de bu davalar sonucunda idam cezası alabilir.

71 yaşındaki Muhammed Bedii 2010'dan bu yana Müslüman Kardeşler'in lideri.

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