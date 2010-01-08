Müslüm Gürses babasını kaybetti

Müslüm Gürses’in prostat kanseri nedeniyle tedavi gören ve annesini öldürdüğü için yıllardır görüşmediği 75 yaşındaki babası Mehmet Akbaş vefat etti.



Gürses, 30 yıldır hiç görüşmediği, ancak maddi desteğini hiç kesmediği babasının vefatını Almanya turnesi sırasında öğrendi. Gürses konser programlarını iptal ederek İstanbul’a döndü ve Urfa’ya gitti. Akbaş ailesi defin işlemleri için Gürses’in Urfa’ya gitmesini bekledi. Dört gündür Urfa’da bulunan ve çok üzgün olduğu belirtilen Gürses, taziyeleri kabul ediyor.