Murray ilk turda zorlanmadı



Olimpiyat şampiyonu Andy Murray, sezonun son Grand Slam Turnuvası olan Amerika Açık'a 3 setlik bir galibiyetle başladı. 29 yaşındaki raket Flushing Meadows'ta karşılaştığı Çek Lukas Rosol'u 6-3, 6-2 ve 6-2'lik setlerle eledi. İlk Grand-Slam turnuvasını 2012'de New York'ta kazanan İskoç tenisçi ikinci turda İspanyol Marcel Granollers ile karşılaşacak.

Williams için sorun yok

Tenisin yıldız ismi Serena Williams turnuvaya çok iyi başladı. Dünyanın 1 numarası ve 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan ABD'li raket son zamanlarda omuz ağırlarından yakınsa da Rus rakibi Jekaterina Makarowa karşısında korttan sadece 63 dakika sonunda 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip ayrıldı.

Alman düellosunda kazanan Zverev

Tek erkeklerde iki Alman raketin kapışmasında Alexander Zverev Daniel Brands'ı yenerek ikinci tura yükseldi. 19 yaşındaki tenisçi, 2 saat 35 dakika süren maç sonunda rakibini 3-6, 6-1, 6-4 ve 7-6'lık setler 3-1 mağlup etti.

Zverev'in galibiyetinden bir gün önce kendisinden 10 yaş büyük ağabeyi Mischa Zverev de ikinci tura çıkmıştı. Böylece iki kardeş ilk kez bir Grand Slam turnuvasında birlikte ikinci tura yükselmiş oldu. Dünya 28'incisi Alexander Zverev ikinci turda perşembe günü Birleşik Krallık'tan Daniel Evans ile karşılaşacak. Mischa Zverev ise bugün ABD'li Jack Sock karşısında 3. tura yükselme mücadelesi verecek.

Becker elendi, Kohlsreiber sakatlandı

Turnuvaya başlayan toplam sekiz Alman erkek raketten ikincisi de elendi. 35 yaşındaki Benjamin Becker, turnuvanın 6 numaralı seri başı Japon Kei Nishikori karşısında korttan 1-6, 1-6, 6-3 ve 3-6'lık setlerle 3-1 mağlup ayrıldı. Bu maçtan kısa süre sonra Davis Cup şampiyonu Philipp Kohlschreiber için de turnuva erken sona erdi. Dünya 26'ıncısı raket, ilk tur maçında Fransız Nicolas Mahut karşısında setlerde 2-0 gerideyken sakatlığı nedeniyle çekilmek zorunda kaldı. Kohlschreiber üç hafta önce sağ ayağındaki stres kırığı nedeniyle Rio'daki Olimpiyatlar'da ikinci tur maçına çıkamamıştı.

Böylece Melbourne, Paris ve Wimbledon'dan sonra New York'ta da ilk turda elenen Alman tenisinin 1 numarası için Grand Slam sezonu hayal kırıklığıyla sona ermiş oldu.

Beck ve Görges ikinci turda

Buna karşılık Alman kadın raket Annika Beck'ten iyi haber geldi. Fed Cup şampiyonu, ikinci tura çıkan dördüncü Alman tenisçi oldu. Dünya sıralamasında 41'incilikte yer alan Beck ilk tur maçında Arjantinli Nadia Podoroska'yı 7-6 ve 6-3'lük setlerle eledi.

Julia Görges ise Belçikalı Yanina Wickmayer'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle yenerek ikinci tura yükselen beşinci Alman raket oldu.