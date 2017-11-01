Muratbey Uşak'ta son transfer Carmichael

İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Solomon ve Miles\'ın uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşayan Muratbey Uşak, ABD\'li pivot Jackie Carmichael ile anlaştı. Kariyerinde daha önce Maccabi Ashdod, Dominion Bilbao Basket gibi takımların yanı sıra 2015-16 sezonunda Banvit forması giyen 27 yaşında, 2.06 boyundaki Carmichaelile, geçen sezon İsrail Ligi\'nde 10.6 sayı, 7.1 ribaund, 1.5 asist ortalamalarıyla oynadı. Kırmızı-siyahlı ekip geçtiğimiz günlerde de guard Dorsey ile yollarını ayırıp uzun forvet Ofoegbu ve guard Halloway\'i kadrosuna katmıştı.

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