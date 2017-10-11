T24 LogoT24 Logo
Spor

Muratbey Uşak'ta Solomon şoku

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'ndeki yeni sezonun ilk maçında Yeşilgiresun Belediyespor'a 64-61 yenilen Muratbey Uşak'ta Richard Solomon şoku yaşanıyor

11 Ekim 2017 14:40

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'ndeki yeni sezonun ilk maçında Yeşilgiresun Belediyespor\'a 64-61 yenilen Muratbey Uşak\'ta Richard Solomon şoku yaşanıyor. Elindeki sakatlık nedeniyle ilk hafta forma giyemeyen uzun forvetin sol baş parmağından ameliyat olması gerektiği ortaya çıktı. Kırmızı-siyahlı formayla henüz parkeye çıkamayan oyuncunun 3 ay oynayamayacağı açıklandı. İyileşme sürecinde Solomon\'u takımda tutacak Uşak temsilcisi, alternatif uzun basketbolcu transferi için arayışlara hemen başladı. Muratbey Uşak\'ta dizinde ödem meydana gelen Isaiah Miles\'ın da bu hafta Tofaş karşısında forma giyip giymeyeceği belli değil.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ergin KARATAŞDHA TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper LigiYeşilgiresun BelediyesporMuratbey Uşak Richard SolomonElindekiKırmızısiyahlıSolomonUşakMuratbey UşakIsaiah MilesTofaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24