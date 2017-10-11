Muratbey Uşak'ta Solomon şoku

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'ndeki yeni sezonun ilk maçında Yeşilgiresun Belediyespor\'a 64-61 yenilen Muratbey Uşak\'ta Richard Solomon şoku yaşanıyor. Elindeki sakatlık nedeniyle ilk hafta forma giyemeyen uzun forvetin sol baş parmağından ameliyat olması gerektiği ortaya çıktı. Kırmızı-siyahlı formayla henüz parkeye çıkamayan oyuncunun 3 ay oynayamayacağı açıklandı. İyileşme sürecinde Solomon\'u takımda tutacak Uşak temsilcisi, alternatif uzun basketbolcu transferi için arayışlara hemen başladı. Muratbey Uşak\'ta dizinde ödem meydana gelen Isaiah Miles\'ın da bu hafta Tofaş karşısında forma giyip giymeyeceği belli değil.

