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Spor

Muratbey Uşak'ta 'Miles' yolcu

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde sezona üst üste 2 yenilgiyle başlayan Muratbey Uşak'ta parmağındaki sakatlık nedeniyle 3 ay parkelerden uzak kalacak Solomon'dan sonra dizinde sakatlık bulunan Isaiah Miles'ın da 2

18 Ekim 2017 16:52

Ergin KARATAŞ/İZMİR, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde sezona üst üste 2 yenilgiyle başlayan Muratbey Uşak\'ta parmağındaki sakatlık nedeniyle 3 ay parkelerden uzak kalacak Solomon\'dan sonra dizinde sakatlık bulunan Isaiah Miles\'ın da 2.5 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.
İlk hafta Yeşilgiresun Belediyespor\'la oynanan maçta sakatlanan, İzmir\'de yeniden sağlık kontrolünden geçen ABD\'li oyuncunun çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Miles\'ın ameliyat olmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı belirtildi. Solomon\'un uzun süre oynayamayacak olması nedeniyle Ofoegbu\'yu transfer eden Uşak temsilcisi, yine iyileşme süreci uzun sürecek Miles\'la yolları ayırıp yerine transfer yapmayı değerlendiriyor.

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