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Spor

Muratbey Uşak'ta Bulkaz sert çıktı

İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Banvit'e de evinde 89-71 yenilerek 7 maçta tek galibiyetle düşme barajında kalan Muratbey Uşak'ta Antrenör Ozan Bulkaz, sert tedbirler alacaklarını söyledi

20 Kasım 2017 15:35

İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Banvit\'e de evinde 89-71 yenilerek 7 maçta tek galibiyetle düşme barajında kalan Muratbey Uşak\'ta Antrenör Ozan Bulkaz, sert tedbirler alacaklarını söyledi. Ligde dramatik bir tablo olmadığını, 3 galibiyeti bulunan takımların Play-Off çizgisinde yer aldığını belirten Bulkaz, \"Yönetimle görüşeceğiz. Kararlar alıp hamle yapmamız lazım. Ligde bu hafta sonu maç olmamasını iyi değerlendireceğiz. Bu takım bizim, Uşak\'ın takımı. Kolay kolay pes etmeyiz\" dedi. 
Sezon başında kadrosunu tamamen yenileyen, lig içinde de Dorsey\'le vedalaşıp Ofoegbu ve Carmichael\'ı kadrosuna katan Uşak\'ta takımda bekleneni veremeyen birkaç isimle daha yolların ayrılacağı öğrenildi.

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