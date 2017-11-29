Muratbey Uşak'ta Antrenör Bulkaz umutlu

UŞAK, (DHA)- TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde Anadolu Efes\'e deplasmanda 94-87 yenilerek üst üste 5\'inci mağlubiyetini alan ve çıkışa geçemeyen Muratbey Uşak\'ta Antrenör Ozan Bulkaz umutlu konuştu.

Bulkaz, Efes deplasmanında sergiledikleri performanstan memnun kaldığını belirterek, \"Anadolu Efes oyuncusu Errick McCollum çok yüzdeli oynadı. Biz deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde mücadelemizi sergiledik. Karşılaşmanın skoru kimseyi yanıltmasın. Son ana kadar Anadolu Efes\'le kafa kafaya gittik. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Elbette kazanmak da gerekiyor\" açıklamalarını yaptı.