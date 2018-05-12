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Spor

Muratbey Uşak'ın veda günü

İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde 5 sezonluk mücadelenin ardından küme düşen Muratbey Uşak, yarın lige veda maçına çıkacak

12 Mayıs 2018 16:38

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde 5 sezonluk mücadelenin ardından küme düşen Muratbey Uşak, yarın lige veda maçına çıkacak.
Kırmızı-siyahlı ekip, takımı 16 yıl çalıştırdıktan sonra bu sezon içinde ayrılan eski göz ağrısı antrenör Ozan Bulkaz\'ın görev yaptığı Trabzonspor\'a son maçta konuk olacak. Mücadele Hayri Gür Spor Salonu\'nda saat 15.00\'te başlayacak.
Ligde sezon boyunca yalnız 5 galibiyet alabilen Uşak\'ın küme düşmesinin kesinleşmesinin ardından kadroda yalnız 2 yabancı kalmıştı.

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