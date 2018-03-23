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Spor

Muratbey Uşak zor deplasmanda

İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 5 mağlubiyetle düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan son sıradaki Muratbey Uşak, yarın Banvit deplasmanında çıkış arayacak

23 Mart 2018 15:04

İZMİR, (DHA) - TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde üst üste 5 mağlubiyetle düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan son sıradaki Muratbey Uşak, yarın Banvit deplasmanında çıkış arayacak. Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu\'nda saat 15.15\'te start alacak. Kötü gidişin ardından Aziz Bekir\'le yollarını ayırarak bu sezon üçüncü kez teknik heyette değişikliğe giden kırmızı-siyahlı ekip, başantrenörlük görevine getirilen Bekir\'in yardımcısı Mustafa Mavili yönetimindeki ilk sınavına çıkacak. Kurtuluş umutlarını her geçen gün azaltan Uşak, ligde normal sezonun bitimine 9 hafta kala 21 maçta 4 galibiyetle düşme hattında yer alıyor.

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