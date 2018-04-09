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Spor

Muratbey Uşak umut tüketti

İZMİR, (DHA) TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattındaki en yakın rakibi Gaziantep Basketbol'a da deplasmanda 68-65 mağlup olan Muratbey Uşak, 5 sezondur yer aldığı ligde kalma ihtimalini mucizelere bıraktı

09 Nisan 2018 16:36

İZMİR, (DHA)

TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi\'nde düşme hattındaki en yakın rakibi Gaziantep Basketbol\'a da deplasmanda 68-65 mağlup olan Muratbey Uşak, 5 sezondur yer aldığı ligde kalma ihtimalini mucizelere bıraktı.
Sezon boyunca sadece 4 galibiyet alabildiği ligde üst üste 8 maçtan yenilgiyle ayrılan son sıradaki Uşak\'ın bitime 6 hafta kala kurtuluş hattıyla arasında 3 galibiyet fark var. 16 yıllık Ozan Bulkaz döneminden sonra bu sezon teknik heyette istikrarı yakalayamayan Ege temsilcisinin 2 hafta içinde kurtuluş umutlarını matematiksel olarak yitirme ihtimali bulunuyor.

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DHA TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper LigiGaziantep BasketbolMuratbey UşakSezonUşakOzan BulkazEge

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