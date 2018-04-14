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Spor

Muratbey Uşak mucize peşinde

UŞAK, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son 8 maçını üst üste kaybederek küme düşmenin eşiğine kadar gelen Muratbey Uşak, yarın evinde Galatasaray Odeabank karşısında umut arayacak

14 Nisan 2018 14:51

UŞAK, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde son 8 maçını üst üste kaybederek küme düşmenin eşiğine kadar gelen Muratbey Uşak, yarın evinde Galatasaray Odeabank karşısında umut arayacak. Uşak Üniversitesi Spor Salonu\'nda oynanacak mücadele saat 13.00\'te başlayaccak. Son 6 haftaya kurtuluş hattının 3 galibiyet gerisinde en alt basamakta giren kırmızı-siyahlı ekip, 5 yıldır yer aldığı ligde bu sezon 24 maçta 4 galibiyet alabildi. Play-Off hedefinin uzağında kalan Galatasaray\'ın ise 10 galibiyeti bulunuyor.

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