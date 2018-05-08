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Spor

Muratbey Uşak lige veda ediyor

UŞAK, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5 sezonluk macerasının ardından bu yıl son sırada kalarak küme düşen Muratbey Uşak, yarın ligde taraftarıyla son kez buluşacak

08 Mayıs 2018 17:15

UŞAK, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde 5 sezonluk macerasının ardından bu yıl son sırada kalarak küme düşen Muratbey Uşak, yarın ligde taraftarıyla son kez buluşacak. 
Kırmızı-siyahlı ekip, ligde kalmayı garantilemek isteyen Demir İnşaat Büyükçekmece\'yi Uşak Üniversitesi Spor Salonu\'nda ağırlayacak. Mücadele saat 18.30\'da başlayacak. Bilet fiyatları 5 TL olarak belirlendi. Küme düştükten sonra Calloway ile Carmichael dışındaki yabancıların ayrıldığı Uşak, sezonu ve Tahincioğlu Basketbol Ligi macerasını eski çalıştırıcısı Ozan Bulkaz\'ın görev yaptığı Trabzonspor deplasmanıyla noktalayacak.
 

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