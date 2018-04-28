T24 LogoT24 Logo
Spor

Muratbey Uşak küme düştü

Muratbey Uşak - Fenerbahçe Doğuş: 81-90 UŞAK, (DHA) SALON: Uşak Üniversitesi HAKEMLER: Ziya Özorhon (xx), İsmail Aydın (xx), Kerem Baki (xx) MURATBEY UŞAK: Calloway (xxx) 20, Tayfun (xxx) 13, Miles (xxx) 15, Solomon (x) 3, Carmichael (xxx) 14, Şafak (xx

28 Nisan 2018 22:14

Muratbey Uşak - Fenerbahçe Doğuş: 81-90

UŞAK, (DHA)

SALON: Uşak Üniversitesi
HAKEMLER: Ziya Özorhon (xx), İsmail Aydın (xx), Kerem Baki (xx)
MURATBEY UŞAK: Calloway (xxx) 20, Tayfun (xxx) 13, Miles (xxx) 15, Solomon (x) 3, Carmichael (xxx) 14, Şafak (xxx) 11, Murat (xx) 5, Süleyman (x), Mehmet (x), Ali (xx), Efe (x), Yiğit (x)
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Dixon (xx) 9, Melih (x) 4, Guduric (xxx) 11, Melli (xx) 4, Ahmet (xxx) 13, Wanamaker (xx) 8, Nunnally (xxx) 13, Thompson (xxx) 13, Datome (xxx) 9, Sinan (x) 2, Ege (x) 2, Barış (x) 2
1\'İNCİ PERİYOT: 25-14
İLK YARI: 41-39
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde evinde lider Fenerbahçe Doğuş\'a mağlup olan Muratbey Uşak, 5 sezondur yer aldığı ligde kümede kalma umutlarını matematiksel olarak kaybetti: 81-90.
Uşak Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 25-14 önde kapatan kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibinin kendisini yakalamasına engel olamadı. İlk yarı 41-39, üçüncü periyot ise 57-63 sonuçlandı. Bu skorla 27 maçta 5 galibiyette kalan Muratbey Uşak, son 3 haftada rakiplerini yakalama şansını yitirerek küme düşen ilk takım oldu. Hafta içinde Baskonia\'yı eleyerek THY Avrupa Ligi\'nde üst üste dördüncü kez Final Four\'a kalan, lig ve Avrupa Ligi\'nin son şampiyonu Fenerbahçe ise maç eksiğine rağmen liderlik koltuğundaki yerini korudu. Sarı lacivertlilerde Thompson ve Nunnally 13\'er sayıyla galibiyete katkı yaptı. Uşak\'a Calloway\'in 20 sayısı yetmedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Muratbey UşakFenerbahçe DoğuşDHA SALON UşakZiyaAydınKerem BakiUŞAK CallowayTayfunMilesSolomonCarmichaelMuratSüleymanMehmetAliEfeYiğitDOĞUŞ DixonMelihGuduricMelliAhmetWanamakerNunnallyThompson

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24