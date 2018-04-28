Muratbey Uşak küme düştü

Muratbey Uşak - Fenerbahçe Doğuş: 81-90

UŞAK, (DHA)

SALON: Uşak Üniversitesi

HAKEMLER: Ziya Özorhon (xx), İsmail Aydın (xx), Kerem Baki (xx)

MURATBEY UŞAK: Calloway (xxx) 20, Tayfun (xxx) 13, Miles (xxx) 15, Solomon (x) 3, Carmichael (xxx) 14, Şafak (xxx) 11, Murat (xx) 5, Süleyman (x), Mehmet (x), Ali (xx), Efe (x), Yiğit (x)

FENERBAHÇE DOĞUŞ: Dixon (xx) 9, Melih (x) 4, Guduric (xxx) 11, Melli (xx) 4, Ahmet (xxx) 13, Wanamaker (xx) 8, Nunnally (xxx) 13, Thompson (xxx) 13, Datome (xxx) 9, Sinan (x) 2, Ege (x) 2, Barış (x) 2

1\'İNCİ PERİYOT: 25-14

İLK YARI: 41-39

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde evinde lider Fenerbahçe Doğuş\'a mağlup olan Muratbey Uşak, 5 sezondur yer aldığı ligde kümede kalma umutlarını matematiksel olarak kaybetti: 81-90.

Uşak Üniversitesi Spor Salonu\'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 25-14 önde kapatan kırmızı siyahlı ekip, güçlü rakibinin kendisini yakalamasına engel olamadı. İlk yarı 41-39, üçüncü periyot ise 57-63 sonuçlandı. Bu skorla 27 maçta 5 galibiyette kalan Muratbey Uşak, son 3 haftada rakiplerini yakalama şansını yitirerek küme düşen ilk takım oldu. Hafta içinde Baskonia\'yı eleyerek THY Avrupa Ligi\'nde üst üste dördüncü kez Final Four\'a kalan, lig ve Avrupa Ligi\'nin son şampiyonu Fenerbahçe ise maç eksiğine rağmen liderlik koltuğundaki yerini korudu. Sarı lacivertlilerde Thompson ve Nunnally 13\'er sayıyla galibiyete katkı yaptı. Uşak\'a Calloway\'in 20 sayısı yetmedi.